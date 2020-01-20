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Sivas'ta bitkin halde bulunan kurt tedaviye alındı

SİVAS'ta, yol kenarında bitkin halde bulunan ve arka bacaklarında felç bulgusu görülen kurt, tedaviye alındı.

20.01.2020 17:28 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:29Sivas'ta bitkin halde bulunan kurt tedaviye alındı

SİVAS'ta, yol kenarında bitkin halde bulunan ve arka bacaklarında felç bulgusu görülen kurt, tedaviye alındı.

Kent merkezi yakınlarındaki köyü civarında yol kenarında yürüyemeyen, bitkin halde bir kurt olduğunu görenler durumu Sivas Belediyesi'ne bildirdi. Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi ekipleri, bölgeye gelip, yürüyemeyen kurdu hayvan ambulansı ile merkeze götürdü. Yapılan incelemede kurdun arka bacaklarında felç bulgusuna rastlandı. Merkezde tedaviye alınan kurdun iyileşmesi halinde doğaya bırakılacağı açıklandı.



Sivas Belediyesi, İşhan, Güncel

Kaynak: DHA

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