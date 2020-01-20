Haberler » Güncel » Sivas'ta bitkin halde bulunan kurt tedaviye alındı - Haber

Sivas'ta bitkin halde bulunan kurt tedaviye alındı

Sivas'ta bitkin halde bulunan kurt tedaviye alındıSİVAS'ta yol kenarında bitkin halde rastlanan ve arka bacaklarında felç bulgusu görülen kurt tedaviye alındı.

20.01.2020 17:58 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:01
'ta bitkin halde bulunan kurt tedaviye alındı
SİVAS'ta yol kenarında bitkin halde rastlanan ve arka bacaklarında felç bulgusu görülen kurt tedaviye alındı.
Kent merkezi yakınlarındaki İşhan köyü civarında yol kenarında yürüyemeyen, bitkin halde bir kurt olduğunu görenler durumu Sivas Belediyesi'ne bildirdi. Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi ekipleri olay yerine gelerek yürüyemeyen kurdu hayvan ambulansı ile merkeze götürdü. Yapılan incelemede kurdun aka bacaklarında felç bulgusuna rastlandı. Merkezde tedaviye alınan kurdun iyileşmesi halinde doğaya bırakılacağı açıklandı.
Sivas'ta bitkin halde bulunan kurt tedaviye alındı

Sivas Belediyesi, Sivas, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

21:12  Kırıkkale'de 2 ayrı trafik kazası: 4 yaralı
21:11  Akşener, partililerden kapı kapı dolaşmalarını istedi (2)
21:10  Putin'in yeni hedefi parlamentoyu güçlendirmek
21:10  Tokat seyir halindeki minibüsün sürücüsü kalp krizi geçirip öldü
21:10  Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Milli Savunma Bakanı Akar ile görüştü
20.01.2020 21:13:25