Sivas'ta Boşanmalar Arttı

Sivas
'ta boşanmalar önceki yıla oranla Türkiye
ortalamasının üzerinde oldu. TÜİK
verilerine göre Türkiye'de evlilik artış hızı 2018 yılında 2017 yılına oranla yüzde 2.9 oranında geriledi. Boşanma oranları ise yüzde 10.9 oranında arttı. Sivas'ta ise evlilik artış hızında önceki yıla oranla gerileme olsa da yüzde 0.8'lik gerileme ile Türkiye ortalamasının altında oldu. Boşanma oranları ise yüzde 22.3 artış ile Türkiye ortalamasının iki katı kadar gerçekleşti. - SİVAS
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Kaynak: İHA