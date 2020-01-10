Haberler » Güncel » Sivas'ta 'Burası Öğretmenler Odası Öğretmen Buluşmaları' programı - Haber

Sivas'ta "Burası Öğretmenler Odası Öğretmen Buluşmaları" programı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Burası Öğretmenler Odası Öğretmen Buluşmaları" programı kapsamında Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Ulaş'ta görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

10.01.2020 11:58 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:04Sivas'ta
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Burası Öğretmenler Odası Öğretmen Buluşmaları" programı kapsamında Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Ulaş'ta görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.
Öğretmenevi'nde düzenlenen programda, Sivas'ta, samimi ve huzurlu bir çalışma ortamı bulunduğunu belirten Savaşçı, "Biz birlik ve beraberliği, samimiyeti, huzuru çok önemsiyoruz." dedi.
Öğretmenlerin de huzurlu bir ortamda görev yapmasının eğitimdeki başarı açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Savaşçı, "Bu buluşmaları gerçekleştirmemizdeki amaç, sizlerle bir araya gelerek hasbihal etmek, dertleşmek, var ise sorunlarınıza çözüm üretmek, proje ve önerilerinizi dinlemek, bir aile olarak neler yapabileceğimizi samimi bir ortamda konuşmaktır. Çünkü eğitim de arzu ettiğimiz başarıyı hep birlikte el ele vererek yakalayabiliriz. Sizlerin görüş ve önerileri bizim için çok önemli." diye konuştu.
Sivas'ta eğitim altyapısının çok iyi bir noktada olduğunu vurgulayan Savaşçı, şehirde eğitime verilen desteğin en üst seviyede olduğuna dikkati çekti.
Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Savaşçı'yı telefonla arayarak öğretmenleri selamladı.

Ebubekir Sıddık, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:53  İBB'nin "Kanal İstanbul Çalıştayı" - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu - Haber
12:52  Kars'ta 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i cinsel istismarda bulunarak katlettikleri iddia edilen... - Haber
12:52  İdil Kaymakamından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Haber
12:51  Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu (2) - Haber
12:48  'Robotik Kodlama ve Tasarım Etkinlikleri' işbirliği protokolü imzalandı - Haber
12:29  TİGAD, 11 kategoride basın kuruluşlarına ödülleri takdim etti - Haber
10:36  "Birader öğretmen misin" sözleriyle gündem olan Vali, öğrencilerle kar topu oynadı - Haber
10:29  Son dakika: İstanbul'da bir okulun alt katında bulunan dükkanda yangın paniği - Haber
10:20  Drift yapan 5 sürücüye 30 bin 705 lira ceza kesildi - Haber
08:22  Son dakika: Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 balıkçı aranıyor - Haber
10.01.2020 12:55:16