Sivas'ta buz sarkıtları 3 metreye ulaştı
Sivas'ta tarihi medreselerin oluklarında uzunluğu 3 metreye ulaşan buz sarkıtları oluştu.
18.03.2020 14:31 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:33
Sivas 'ta tarihi medreselerin oluklarında uzunluğu 3 metreye ulaşan buz sarkıtları oluştu.
Sivas'ta bahar beklenirken geri dönen kış ilginç görüntüler oluşturdu. Yağan Mart karının ardından hava sıcaklığı eksi 5 dereceye düştü. Binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu. Tarihi Kent Meydanındaki yaklaşık 800 yıllık Şifahiye Medresesinin yağmur oluklarında oluşan buz sarkıtlarının boyu 3 metreye ulaştı. Tarihi paşa camisinin dış cephesinde oluşan buz sarkıtları da görülmeye değer görseller oluşturdu. Bunu fırsata dönüştürmek isteyenler bol bol hatıra fotoğrafları çektirdi. - SİVAS
Sivas'ta bahar beklenirken geri dönen kış ilginç görüntüler oluşturdu. Yağan Mart karının ardından hava sıcaklığı eksi 5 dereceye düştü. Binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu. Tarihi Kent Meydanındaki yaklaşık 800 yıllık Şifahiye Medresesinin yağmur oluklarında oluşan buz sarkıtlarının boyu 3 metreye ulaştı. Tarihi paşa camisinin dış cephesinde oluşan buz sarkıtları da görülmeye değer görseller oluşturdu. Bunu fırsata dönüştürmek isteyenler bol bol hatıra fotoğrafları çektirdi. - SİVAS
Kaynak: İHA
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