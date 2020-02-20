Haberler » Güncel » Sivas'ta buzlanan yolda servis minibüsleri çarpıştı: 12 yaralı - Haber

Sivas'ta buzlanan yolda servis minibüsleri çarpıştı: 12 yaralı

SİVAS'ta yoldaki buzlanma nedeniyle kayarak çarpışan 2 işçi servis minibüsündeki 12 kişi hafif yaralandı.

20.02.2020 09:14 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:14Sivas'ta buzlanan yolda servis minibüsleri çarpıştı: 12 yaralı

SİVAS'ta yoldaki buzlanma nedeniyle kayarak çarpışan 2 işçi servis minibüsündeki 12 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında 1'inci Organize Sanayi Bölgesi içinde meydana geldi. Bölgedeki fabrikalarda çalışan işçileri taşıyan Süleyman Mert yönetimindeki 58 S 0187 plakalı servis minibüsü ile aynı yönde ilerleyen Hasan Aksakal'ın kullandığı 58 ABS 161 servis minibüsü buzlanan yolda kayarak çarpıştı. Kazada her iki minibüste bulunan 12 işçi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun hafif olduğu öğrenildi. Aynı bölgede buzlanmanın etkisi ile bir polis aracı ve bir özel otomobil de kayarak maddi hasarlı kaza yaptı. Servis işletmecisi Adnan Öz, buzlanma yaşandığı dönemlerde sabah mutlaka organize sanayi bölgesinin içinin tuzlanması gerektiğini belirterek, "Her buzlanmada bu tür kazalar yaşanıyor. Buraya her sabah yaklaşık 5 bin kişi geliyor. Bunun için araçlar yola çıkmadan tuzlama çalışmalarının yapılması gerekiyor" dedi.



Hasan Aksakal, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:23  2020 YDS/1 başvuruları başladı! YDS sınavı ne zaman? e-YDS sınavı başvuru
09:38  Cami nasıl yazılır? TDK'ya göre cami mi, camii mi? Cami ne demek?
09:38  Fırat Çakıroğlu kimdir? Fırat Çakıroğlu nasıl öldü, nereli?
09:11  Hızlı ve Öfkeli 4 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 4 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 4 özeti!
09:09  Milli Piyango bilet sorgulama: 19 Şubat 2020 Milli Piyango sonuçları
20.02.2020 10:31:26