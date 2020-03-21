Sivas'ta cadde ve sokaklar koronavirüse karşı ilaçlandı
Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması yapıldı.
21.03.2020 23:16 | Son Güncelleme: 21.03.2020 23:34
Sivas 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması yapıldı.
Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilaçlama çalışmaları kapsamında, İstasyon, Atatürk, Hikmet Işık, Osman Paşa ve Saray Bosna Caddeleri'nde dezenfekte çalışması yaptı.
Çalışmalar kapsamında asfalt alanlar itfaiye araçlarıyla yıkanırken kaldırımlar, aydınlatma direkleri, çöp kovaları ve dükkan girişleri ise ekipler tarafından ilaçlandı.
Yetkililer ilaçlama çalışmalarının devam edeceğini belirtti.
Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilaçlama çalışmaları kapsamında, İstasyon, Atatürk, Hikmet Işık, Osman Paşa ve Saray Bosna Caddeleri'nde dezenfekte çalışması yaptı.
Çalışmalar kapsamında asfalt alanlar itfaiye araçlarıyla yıkanırken kaldırımlar, aydınlatma direkleri, çöp kovaları ve dükkan girişleri ise ekipler tarafından ilaçlandı.
Yetkililer ilaçlama çalışmalarının devam edeceğini belirtti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Mustafa Kemal Atatürk, Sivas Belediyesi, Sivas, Güncel