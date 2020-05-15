Sivas'ta cadde ve sokaklarda 15-20 yaş yoğunluğu

Sivas'ta cadde ve sokaklarda 15-20 yaş yoğunluğuSİVAS'ta koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arası gençler, bugün verilen izinde güzel havayı da fırsat bilerek cadde ve sokaklara akın etti.

15.05.2020 14:57 | Son Güncelleme: 15.05.2020 15:00
Sivas'ta cadde ve sokaklarda 15-20 yaş yoğunluğu
SİVAS'ta koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arası gençler, bugün verilen izinde güzel havayı da fırsat bilerek cadde ve sokaklara akın etti.
15-20 yaş grubu gençler, 11.00-15.00 saatleri arasında verilen izinle birlikte 42 gün sonra dışarıya çıkarak cadde ve sokaklara akın etti. Bazı çocuklar bisiklete binerken, bazıları da arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirdi. Maske takıp, sosyal mesafe kurallarına uyan gençler, güzel havanın da tadını çıkardı. Gençler koronavirüs vaka sayısının bir hayli düştüğü kentte, özellikle İnönü Bulvarı ve Atatürk Caddesi üzerinde kalabalık oluşturdu. Arkadaşlarıyla birlikte verilen sokağa çıkma izninde vakit geçiren Şamil Kaan Akkuş (19), "Gayet güzel oldu. Herkesi dışarıda görmek güzel oldu. Sadece maske taktığımız için tuhaf hissediyorum. Evden çıkamıyorduk. Yapacak bir şey de yoktu. Sadece evde ders çalışıyorduk" dedi
'HAPİSTEN ÇIKMIŞ GİBİYİM'
42 gün sonra evden çıktığı için mutlu olduğunu ifade ede Emre Duran (20), "Allah'a şükür dışarı çıkabildik. Virüsten dolayı bakkala bile gidemiyordum. Dışarı çıkabildim. Çok mutluyum. Hapisten çıkan insan gibiyim adeta öyle mutluyum" diye konuştu.
15 yaşındaki Yusuf Emirtaş da evde bu sürede sürekli ders çalışıp, bilgisayar oyunu oynadığını ifade ederek, kısa sürede olsa sokağa çıkabildiği için mutlu olduğunu belirtti. Sivas’ta cadde ve sokaklarda 15-20 yaş yoğunluğu

Kaynak: DHA

Etiketler: Sivas, Güncel, Haber

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