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Sivas'ta cami cemaatinden Feyzioğlu'na yoğun ilgi

Uluslar arası Hukuk Kurultayına katılmak üzere Sivas'a gelen Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, cuma namazı çıkışı kendisine ilgi gösteren cami cemaatinden, saldırıların yoğun olduğunu belirterek dua istedi.

13.09.2019 15:05Sivas'ta cami cemaatinden Feyzioğlu'na yoğun ilgi
Uluslar arası Hukuk Kurultayına katılmak üzere Sivas'a gelen Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, cuma namazı çıkışı kendisine ilgi gösteren cami cemaatinden, saldırıların yoğun olduğunu belirterek dua istedi.

Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Uluslar arası Hukuk Kurultayı ve Sempozyumu'na katılmak üzere Sivas'a geldi. Cuma namazını Ulucami'de kılan Feyzioğlu'na cami cemaati namaz çıkışı yoğun ilgi gösterdi. Birçok kişi hatıra fotoğrafı çektirdi. Feyzioğlu'na sarılıp dualar edenler de oldu.

Feyzioğlu, "Dualarınızı bekliyoruz, saldırı çok" diyerek kendisine dua edenlere teşekkür etti. Cemaate hitaben, "Milli bir duruşla, hukuk ve adalet temelinde birleşmeliyiz" dedi.

Kendisi ile görüşenlerin Feyzioğlu ailesinin Sivaslı olduğu iddialarını kabul etmeyen başkan, Kayserili oldukları konusunda ısrarcı oldu. - SİVAS

Metin Feyzioğlu, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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