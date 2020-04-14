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Sivas'ta cami imamı Yusuf Biçer, yaşlıların yardımına koşuyor

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Yukarı Yapalı Köyü imam hatibi Yusuf Biçer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile engelli ve kronik hastaların eli ayağı oluyor.

14.04.2020 11:48 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:06
Sivas'ta cami imamı Yusuf Biçer, yaşlıların yardımına koşuyor
Sivas 'ın Ulaş ilçesine bağlı Yukarı Yapalı Köyü imam hatibi Yusuf Biçer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile engelli ve kronik hastaların eli ayağı oluyor.

"Vefa Sosyal Destek Grubu" üyesi de olan Biçer, köyde her gün hane hane dolaşarak sokağa çıkması yasaklanan yaşlılar ile kronik ve engelli vatandaşların siparişlerini alıyor. Biçer, kendi aracı ile 15 kilometre mesafedeki Ulaş ilçesinden aldığı malzemeleri ve yiyecekleri, vatandaşlara teslim ediyor.

Biçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 tehdidi ortadan kalkıncaya kadar vatandaşların taleplerini kendi imkanlarıyla yerine getirmeye devam edeceğini söyledi.
Vatandaşlara uyarılarda da bulunduğunu aktaran Biçer, "Vatandaşlarımız evlerinden çıkmasınlar, ihtiyaçları olduğu zaman haber versinler, ben onların emrindeyim yeter ki evlerinde kalsınlar." diye konuştu.
Vatandaşlar da Biçer'e gösterdiği duyarlılık ve yardımseverlikten dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Yapalı, Sivas, Güncel
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