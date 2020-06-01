Sivas'ta cenaze aracı devrildi; 1 ölü, 1 yaralı

Sivas'ta cenaze aracı devrildi; 1 ölü, 1 yaralıSİVAS'ın İmranlı ilçesinde, kontrolden çıkan cenaze aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

01.06.2020 21:56 | Son Güncelleme: 01.06.2020 22:00
Sivas'ta cenaze aracı devrildi; 1 ölü, 1 yaralı
SİVAS'ın İmranlı ilçesinde, kontrolden çıkan cenaze aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında İmranlı ilçesi Sivas- Erzincan yolunun Piredere köyü mevkisinde meydana geldi. Gaziantep'ten Erzincan'a cenaze götürdükten sonra geri dönen Mehmet Özçelik (51) yönetimindeki 27 BSH 44 plakalı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracı sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Özçelik olay yerinde hayatını kaybetti, yedek şoför Mehmet Sait Aslan (48) ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve İmranlı Acil Yardım ve Kurtarma Derneği (İMAYKUD) ekipleri sevk edildi. İMAYKUD ekiplerince araçtan çıkarılan Aslan, sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin yapılmasının ardından İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslan, buradaki tedavisi sonrası Sivas Numune Hastanesi'ne sevk edildi. Sivas’ta cenaze aracı devrildi; 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: İmranlı, Sivas, Güncel, Haber

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