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Sivas'ta cezaevi nakil aracı devrildi: 10 yaralı

SİVAS (İHA) – Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde cezaevi nakil aracı kaza yaptı, 5'i asker, 5'i mahkum olmak üzere 10 kişi yaralandı.

08.10.2019 09:26Sivas'ta cezaevi nakil aracı devrildi: 10 yaralı
SİVAS (İHA) – Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde cezaevi nakil aracı kaza yaptı, 5'i asker, 5'i mahkum olmak üzere 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat'tan hareket eden ve Sivas istikametine giden 60 HU 328 plakalı cezaevi nakil aracı, saat 06.00 sularında Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Ilıca Göleti mevkisinde devrildi. Araçta bulunan 5 asker ve 5 mahkum olmak üzere 10 kişi yaralandı. Yaralılar Yıldızeli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Ayakta tedavi gören yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Yıldızeli, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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