22.06.2019 19:45
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Sivas'ta çiçeklendirme çalışmaları

Sivas

Sivas Belediyesi, tarihi kent meydanı ve şehrin bazı bölgelerinde çiçeklendirme çalışması yaptı.

Sivas Belediyesi , tarihi kent meydanı ve şehrin bazı bölgelerinde çiçeklendirme çalışması yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarihi dokusuyla sayılı şehirler arasında bulunan Sivas'ta, belediye ekipleri şehrin tarihi mirasını çiçeklerle süslüyor. Bu çerçevede kent merkezi başta olmak üzere şehrin birçok noktasında çiçekler toprakla buluşuyor.
Sivas Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler görünümüyle örnek olan çiçeklerle oluşturulan rengarenk dokuyu özenle oluşturuyor.

Belediye Başkan Vekili Turan Topgül ve Başkan Yardımcısı Levent Olgun şehrin farklı noktalarında yapılan çiçeklendirme çalışmalarını inceledi.
Çalışmaları değerlendiren Topgül, "Sivas Belediyesi olarak 280 bin adet yaz çiçeği temin ettik. Bu çiçeklerin 3'te 2'sini saksılarımızla buluşturduk. Bu çalışmalarımızda emek veren ekiplerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Sivas Belediyesi , Sivas , Güncel

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