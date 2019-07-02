02.07.2019 17:34
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Sivas'ta çıkan yangında 4 inek telef oldu

Sivas

Sivas'ta bir ev ve ahırda çıkan yangında 4 inek telef oldu.

Sivas'ta bir ev ve ahırda çıkan yangında 4 inek telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kümbet mevkisinde Nuriye Çoraközü isimli yaşlı kadının yalnız yaşadığı tek katlı evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evi ve bitişiğindeki ahırı sardı. Yaşlı kadın kendisini dışarıya atarak canını kurtarırken, ahırda bulunan 4 ineği telef oldu. Yangın evin bulunduğu arsadaki otluk alana da sıçradı. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev ve ahırın kullanılamayacak hale geldiği yangın çevrede de paniğe neden oldu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
Kaynak: İHA
Kümbet, Sivas, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
19:01   Plastik fabrikasında çıkan yangın havadan görüntülendi
18:52   Drone tespit etti, jandarma operasyon yaptı
18:51   Üsküdar'da 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı...Çatıda meydana gelen patlamalar kamerada
18:50   Antalya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
18:47   Usulsüz reçete yazmayan doktor çifte saldırı
18:45   Antalya'da jandarma suç çetesini çökertti: 9 gözaltı
18:39   Üsküdar Barbaros Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.