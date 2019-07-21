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Sivas'ta cinayet

Sivas'ın Suşehri ilçesinde aralarında husumet bulunan şüpheli tarafından av tüfeğiyle vurulan iki kişiden biri öldü, biri yaralandı.

21.07.2019 19:59 Sivas
Sivas'ın Suşehri ilçesinde aralarında husumet bulunan şüpheli tarafından av tüfeğiyle vurulan iki kişiden biri öldü, biri yaralandı.
İddiaya göre, ilçeye bağlı Tatar köyü Göllüce mezrasında S.Y. (43), aralarında husumet bulunan Lütfü Güleç (58) ve Adnan K. (41) ile piknik alanında karşılaştı.
S.Y. yanında bulunan av tüfeğiyle Lütfü Güleç ile Adnan K'ye ateş etti.
Yaralanan Lütfü Güleç ve Adnan K, Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Lütfü Güleç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli S.Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Suşehri, Sivas, Güncel

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