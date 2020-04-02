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Sivas'ta çocukların markete girmesi yasaklandı

Sivas'ta korona virüs önlemleri kapsamında alınan kararla birlikte çocukların markette bulundurulmaları yasaklandı.

02.04.2020 12:42 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:42
Sivas'ta çocukların markete girmesi yasaklandı
Sivas 'ta korona virüs önlemleri kapsamında alınan kararla birlikte çocukların markette bulundurulmaları yasaklandı.

Sivas Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İl Pandemi Kurulunca korona virüs önlemleri kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. Yapılan paylaşımda, "İlçeler arası ve merkeze olan her türlü ulaşımın kısıtlanması, taksi sayılarının yüzde 50 oranında azaltılarak nöbetleşe hizmet vermeleri, marketlerde çocukların bulundurulmaması ve şehrin caddelerinde kısıtlamalar getirilmesi kararlaştırılmıştır" ifadelerini kullanıldı. - SİVAS
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Kaynak: İHA

Etiketler: Sivas, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Sivas'ta çocukların markete girmesi yasaklandı - Haberler

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