Sivas'ta "Cumartesi Pazarı" Hizmete Açılıyor

Kaynak: AA

Sivas Belediyesi tarafından yapılan modern kapalı pazar alanlarının son örneği "Cumartesi Pazarı" düzenlenecek törenle hizmete açılacak.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 4 bin 650 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen yeni pazar yeri, çelik profillerin taşıdığı dayanıklı ve estetik membran malzeme kullanılarak asma-germe tekniği ile yapıldı.Önceden kısmen açık olan pazar yeri, artık yağmur ve kar gibi olumsuz hava şartlarına karşı daha korunaklı hale getirildi. Yapımı tamamlanarak hizmet vermeye başlayan pazar yeri içerisinde, bir zabıta merkezi ve pazarcı esnafının ihtiyaç duyduğu lavabolar da yer alıyor. Alan 24 saat boyunca güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alınıyor.Yeni haliyle pazar yeri sadece cumartesi günleri kullanılan bir alan olmaktan çıkarak halkın her gün bölge otoparkı olarak kullanabileceği, belirli günlerde ise iftar programı, kermes ve fuar gibi çeşitli etkinlikler yapabileceği mekan haline geldi.Pazar alanı Kurban Bayramlarında ise bölge halkının kullanabileceği kurban kesim alanı olarak da hizmet verecek.Cumartesi Pazarı'nın resmi açılışı 16 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da gerçekleştirilecek.