Sivas'ta deaş operasyonu: 3 gözaltı

SİVAS'ta, terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda, Suşehri ilçesinde yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. Sivas
Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suşehri ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Afganistan uyruklu S.M.Z, M.S.M. ve M.H. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.