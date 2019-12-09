Haberler » Güncel » Sivas'ta demir yolunda iş makinesiyle mobil araç çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı - Haber

Sivas'ta demir yolunda iş makinesiyle mobil araç çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Sivas'ta demir yolunda iş makinesi ile mobil aracın çarpışması sonucu bir işçi hayatını kaybetti, 7 işçi yaralandı.

09.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:58Sivas'ta demir yolunda iş makinesiyle mobil araç çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
'ta demir yolunda iş makinesi ile mobil aracın çarpışması sonucu bir işçi hayatını kaybetti, 7 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçesinde, demir yolunda personel taşımada kullanılan ve raylarda hareket eden mobil araç, köyü yakınlarında tünel içerisinde bakım ve onarım yapan hurda ray toplayan iş makinesinin kepçesine çarptı.
Kazada Turan Tüzel (42), Adem Kirmit, Mustafa Çaylak, Cemal Bedir, Kemal Işıldak, Harun Reşit Türkoğlu, Adem İrem ve Hasan Kılıç yaralandı.
Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Tüzel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralılar, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
Demir yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar sürüyor.

Divriği, Çaltı, Sivas, İşçi, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:56 Banka kartı kopyalanmasına 4 gözaltı - Haber
15:56 Özel okul mağduru velilerden istanbul milli eğitim müdürlüğü önünde eylem - Haber
15:56 Adıyaman'da tefecilik yaptıkları ileri sürülen iki şüpheli tutuklandı - Haber
15:55 Avcılar ölüme terk edilen 3 köpeği kurtardı - Haber
15:55 MŞÜ Rektörü Polat, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
14:12 Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı - Haber
14:08 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı - Haber
13:26 Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü - Haber
13:21 'Acillik durumunuz yok' denilerek ambulansa alınmayan hasta, ölümden döndü - Haber
12:58 Son dakika: "Asker karısı gibi ağlıyor" ifadeleriyle tepki çeken MHP Aydın İl Başkanı görevden alındı - Haber
9.12.2019 16:00:31