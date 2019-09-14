Haberler » Güncel » Haber

Sivas'ta, devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı

SİVAS'ta, kontrolden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi hafif yaralandı.

14.09.2019 20:24Sivas'ta, devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı
SİVAS'ta, kontrolden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi hafif yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Sivas- Kayseri karayolu Kovalı mevkisinde meydana geldi. Murat Dündar yönetimindeki 28 M 5117 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Dündar ile minibüsteki 7 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



Kayseri, Sivas, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:35 Tunus'ta halk cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında
12:35 Mehmetçik'ten insanlık dersi
12:34 "YİMER 6 dilde 7/24 hizmet veriyor"
12:33 Sınır hattına beton blok sevkiyatı
12:33 Pilot uygulama başladı... yurt dışı çıkış harç pulu alımında kolaylık
12:32 Aydın'da cinayet
12:32 Sinema tutkusunun peşinde 10 bin kilometre