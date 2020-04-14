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Sivas'ta din görevlileri umut oluyor

Sivas'ta din görevlileri korona virüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması sınırlandırılan ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara umut olmaya devam ediyor.

14.04.2020 14:27 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:27
Sivas'ta din görevlileri umut oluyor
Sivas 'ta din görevlileri korona virüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması sınırlandırılan ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara umut olmaya devam ediyor.

Sivas'ın Doğanşar İlçesi Söbüler Köyü İmam Hatibi Emre Işıldak ile aynı köyün mezrası olan Deveci Mezrası İmam Hatibi Sabri Çetiner korona virüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan ve kronik rahatsızlığı olan Osman Gödem'in tarlasını ekti. Yine aynı ilçede Beşağaç Köyü imamı Ercan Kaya da tarlasını süremeyen çiftçinin tarlasını sürerek yazlık ekimini yaptı.

Suşehri İlçesi Çatoluk Köyü Cami İmam Hatibi Murat Güleç ise köydeki 65 yaş üstü cemaati tıraş ederek din görevlilerinin vatandaşa hizmette sınır tanımadığını ortaya koydu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Doğanşar, Sivas, Güncel
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