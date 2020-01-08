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Sivas'ta doktor eylemi

Sivas'ta numune hastanesinde doktorlar arasındaki maaş farkına tepki gösteren bir grup doktor, kontenjan dışı hastaları kabul etmedi.

08.01.2020 15:33 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:38Sivas'ta doktor eylemi
'ta numune hastanesinde doktorlar arasındaki maaş farkına tepki gösteren bir grup doktor, kontenjan dışı hastaları kabul etmedi.

Edinilen bilgiye göre, Sivas Numune Hastanesinde bir grup doktor, 4924 sayılı yasa kapsamında gözlemeli görev yapan doktorlar ile 657 sayılı yasa kapsamında görev yapar doktorlar arasındaki maaş farkını protesto etmek için kontenjan dışı hasta kabul etmedi. Randevulu hastalar muayene olurken gün içerisinde muayene için başvuran bir çok hasta muayene olmadan geri dönmek zorunda kaldı. Aksamalardan dolayı bir süre, acil sağlık hizmeti verilmek üzere ambulanslarla alınan hastalar Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine yönlendirildi. Konuyla ilgili Sivas Valisi Salih Ayhan'ın hastaneye giderek doktorlar ve idarecilerle görüştüğü öğrenildi. - SİVAS

Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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