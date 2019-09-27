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Sivas'ta doktorlara yönelik fetö operasyonunda 1 tutuklama

SİVAS'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 doktordan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

27.09.2019 20:39Sivas'ta doktorlara yönelik fetö operasyonunda 1 tutuklama
SİVAS'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 doktordan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin doktor yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli ifadelerinde ve sorumlu düzeyde faaliyet gösteren örgüt üyelerinin 'ByLock' görüşme içeriklerinde adları geçen doktorlardan M.A., M.Y., O.Y. ve M.Ü. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken M.A., M.Y. ve O.Y. yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel

Kaynak: DHA

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