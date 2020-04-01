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Sivas'ta dolu yağışı kazaya yol açtı; 4 yaralı

SİVAS'ta, dolu nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

01.04.2020 18:40 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:40
Sivas'ta dolu yağışı kazaya yol açtı; 4 yaralı

SİVAS'ta, dolu nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Sivas- Ankara karayolu üzerinde, Mumcuçiftliği köyü yakınlarında meydana geldi. Menaf Sevinç (45) yönetimindeki 34 AHP 289 plakalı otomobil, etkili olan dolu nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle takla atarak yol kenarına devrildi.  Kazada sürücü ile otomobildeki Melik (53), Mustafa (13) ve Mehmet Fatih Sevinç (15) yaralandı. Yaralılar ihbarla genel sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Aynı bölgede yağış nedeniyle kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan iki araçta da hasar meydana geldi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Sivas Ankara karayolu, Güncel
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