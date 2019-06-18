18.06.2019 17:44
Haberler» Güncel» Haber

Sivas'ta dolu yağışı köyü beyaza bürüdü

Sivas

Sivas'ta bir köyde geçtiğimiz gün etkili olan dolu yağışı köyü beyaza bürüdüGeçtiğimiz gün Kangal ilçesi Yarhisar köyünde etkili olan sağanak yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Sivas'ta bir köyde geçtiğimiz gün etkili olan dolu yağışı köyü beyaza bürüdü

Geçtiğimiz gün Kangal ilçesi Yarhisar köyünde etkili olan sağanak yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yarhisar köyünde etkili olan dolu yağışı köyü beyaza bürüdü. Köyün kısa sürede beyaza bürünmesi kış aylarında yağan kar görüntülerini aratmadı. Dolu yağışı tarım arazilerini de olumsuz yönde etkilendi. Öte yandan ilçe merkezinde de etkisini gösteren sağanak yağmur ve dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi. - SİVAS
Kaynak: İHA
Kangal, Sivas, Dolu Yağışı, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:24 Turgutlu'da ulaşıma kısa süreli yağmur engeli
19:24 Karabük'te şiddetli rüzgarda ağaçlar devrildi
19:24 İSTANBUL 'Kadın Dostu Şirketler 2019' ödülleri sahiplerini buldu
19:24 Osmaniye'de kuvvetli yağış sonrası alt geçit ulaşıma kapandı
19:23 Trabzon'da taşkın: 2 ölü, 1 yaralı (2)
19:21 Lüleburgaz HEM'de 15 bin kursiyer eğitim gördü
19:21 Bodrum'da otluk ve çalılık alanda yangın