Sivas'ta domuz sürüsü kent merkezine indi

SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında sokak ve caddeleri boş kalan kent merkezine domuz sürüsü indi.

Kent merkezindeki Eğri Köprü Mahallesi TOKİ konutlarında dün akşam saatlerinde domuz sürüsü görüntülendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokakları boş kalan kente yiyecek aramaya çıkan domuz sürüsü gelerek konutların bulunduğu alana kadar yaklaştı. Bir süre çöplerde yiyecek arayan domuz sürüsünü çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bir süre yerleşim yeri civarında dolaşan sürü daha sonra gözden kayboldu.