Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sivas'ta domuz sürüsü kent merkezine indi

SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında sokak ve caddeleri boş kalan kent merkezine domuz sürüsü indi.

13.04.2020 13:55 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:55
Sivas'ta domuz sürüsü kent merkezine indi

SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında sokak ve caddeleri boş kalan kent merkezine domuz sürüsü indi.

Kent merkezindeki Eğri Köprü Mahallesi TOKİ konutlarında dün akşam saatlerinde domuz sürüsü görüntülendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokakları boş kalan kente yiyecek aramaya çıkan domuz sürüsü gelerek konutların bulunduğu alana kadar yaklaştı. Bir süre çöplerde yiyecek arayan domuz sürüsünü çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bir süre yerleşim yeri civarında dolaşan sürü daha sonra gözden kayboldu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
Bomba iddia! Erdoğan, ’Şimdi zamanı değil’ diyerek istifa mektubunu yırttı Haberler
Bomba iddia! Erdoğan, "Şimdi zamanı değil" diyerek istifa mektubunu yırttı
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Kovid-19 salgınında hayat ne zaman normale döner? Bilim Kurulu Üyesi, 20 Mayıs’ı işaret etti Haberler
Kovid-19 salgınında hayat ne zaman normale döner? Bilim Kurulu Üyesi, 20 Mayıs'ı işaret etti
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Haberler ›› Güncel ››Sivas'ta domuz sürüsü kent merkezine indi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:18: Şehitkamil'de 4 bin 100 fidan dikildi - Haber 15:18: Evinden çıkamayan amcadan 'Türk bayrağı' isteği - Haber 15:18: Edirne'de fırın, market ve bankalara ücretsiz maske dağıtıldı - Haber 15:18: Yozgat'ta koronavirüs tedbirlerine uymayan 370 kişiye 398 bin 804 lira ceza - Haber 15:18: Çubuk'ta maske ve dezenfektan dağıtımı - Haber 14:26: Balkanlar'dan gelen serin ve soğuk hava, Türkiye genelinde etkili olacak - Haber 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler