Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sivas'ta domuz sürüsü yerleşim yerine indi

SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar boş kalınca domuz sürüsü şehir merkezi yakınlarına indi.

13.04.2020 14:51 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:51
Sivas'ta domuz sürüsü yerleşim yerine indi

SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar boş kalınca domuz sürüsü şehir merkezi yakınlarına indi.Kent merkezindeki Eğri Köprü Mahallesi TOKİ konutlarında dün akşam saatlerinde domuz sürüsü görüntülendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar boş kalınca yiyecek aramaya çıkan domuz sürüsü konutların bulunduğu alana kadar geldi. Bir süre çöp kutuları yanında yiyecek arayan domuz sürüsünü çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bir süre yerleşim yeri civarında dolaşan sürü daha sonra gözden kayboldu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu Haberler
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu
Haberler ›› Güncel ››Sivas'ta domuz sürüsü yerleşim yerine indi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:50: Gürpınar Belediyesi çiftçileri yalnız bırakmadı - Haber 16:50: MHP Beyşehir İlçe Başkanlığı'ndan "biz bize yeteriz, evde kal Beyşehir'im" çağrısı - Haber 16:50: Bitlis'te bir köy ve bir ev karantinaya alındı - Haber 16:50: Balkanlar'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor - Haber 16:49: Kampanyaya özel, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' şarkısı - Haber 16:16: Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum - Haberler 16:06: Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu - Haber 16:04: Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor - Haberler