Sivas'ta 'Dünya Sivaslılar Günü' coşkusu

SİVAS'ta 5 Ağustos Dünya Sivaslılar Günü kapsamında düzenlenen Gardaşlık Festivali başladı. Etkinlikler kapsamında Eğribucak Kayalıkları'na yürüyüş düzenlendi. Ayrıca sosyal medyada paylaşılan #DünyaSivaslılarGünü etiketi, Türkiye ve dünya gündemine girdi.

Geçen yıl Sivas Valiliği tarafından dünyanın 4 bir yanındaki Sivaslıları buluşturmak için düzenlenen 'Gardaşlık Festivali' bu yıl da yapılıyor. Türkiye ve yurt dışında yaşayan Sivaslıların, birlik ve beraberliği için plaka kodu 58'i temsilen Ağustos ayının 5'i nedeniyle başlayan festival kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Festivalin ilk gününde Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve protokol üyelerinin katılımı ile 'Sağlıklı yaşa gardaşım' yürüyüşü düzenlendi. Eğribucak Kayalıklarında düzenlenen yürüyüşü sonrası gardaşlık bildirgesi okunarak, geleneksel okçuluk ve atlı okçuluk gösterisi yapıldı. Etkinlikte Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de ok attı.

Vali Salih Ayhan "Bu sene yürekler bir olsun dedik. Geçen yılki 100'üncü yıldan mütevellit hakikaten çok güzel, özgün, ilimizin dokusuna uygun ve 7'den 70'i kucaklayan, geçmişi unutmayan ve geleceği de kucaklayan harika programlar yaptık. Geçen yıl yapılan, toplum nezdinde makul ve meşru olan programlarımızı geleneksel hale getirelim dedik. Bunlardan biri de 'Gardaşlık Festivali'ydi. Tabi bunun daha önce sanal alemde Sivas'ımız için güzel paylaşımları oluyordu ama bunu fiziki ortama taşıyalım istedik. Kendisi Sivaslı olan ve kendini Sivaslı hisseden ve Sivas'ı seven herkesin bugün Sivas'la ilgili bir şey göreceği muhakkaktır" dedi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, Sivas'ta birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Bugün 5 Ağustos Gardaşlık Günü, gardaşlık günü hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bu sene tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 pandemi süreciyle birlikte biz yine gardaşlık festivalimizi, gardaşlık günü adında sosyal mesafeye ve sağlığımıza dikkat ederek böyle bir etkinlik gerçekleştirdik" diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılara ikramlarda bulunuldu.