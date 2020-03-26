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Sivas'ta eczaneden koronavirüse karşı naylonlu önlem

Sivas'ta bir eczanede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı müşteri ile çalışanların temasını kesmek amacıyla tezgahların önüne şeffaf naylon çekilerek önlem alındı.

26.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:32
Sivas'ta eczaneden koronavirüse karşı naylonlu önlem
Sivas 'ta bir eczanede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı müşteri ile çalışanların temasını kesmek amacıyla tezgahların önüne şeffaf naylon çekilerek önlem alındı.
Atatürk Caddesi'nde eczacılık yapan Uğur Akkuş, aldığı tedbirle, koronavirüse karşı hem kendisinin ve çalışanlarının hem de müşterilerin sağlığını korumaya çalışıyor. Eczanede, şeffaf naylonda açılan küçük bölmeler sayesinde müşterilerle diyalog kurularak satış yapılıyor.
Akkuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs salgının tüm dünyayı tehdit ettiğini belirtti.
Devletin erkenden tedbirlerini aldığını anlatan Akkuş, "Vatandaşlar da bireysel tedbirlerini alıyor. Bizim eczanemiz de dar olduğu için hastalarla temasımız çok sık oluyor. Bizden hastaya, hastadan bize virüs geçmesini önlemek için böyle tedbir aldık. Vezne girişleri yaptık. Böyle çalışıyoruz." diye konuştu.
Akkuş, aldıkları tedbirin müşteriler tarafından olumlu karşılandığını, çalışanlar olarak da kendilerini güvende hissettiklerini söyledi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Atatürk Caddesi, Uğur Akkuş, Akkuş, Sivas, Güncel

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