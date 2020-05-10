Haber, Son Dakika, Haberler

Sivas'ta eğitim camiası kan bağışında bulundu

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kan bağışı stoklarında azalma olduğu için, eğitim camiası kan bağışında bulundu.

10.05.2020 01:53 | Son Güncelleme: 10.05.2020 01:55
Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kan bağışı stoklarında azalma olduğu için, eğitim camiası kan bağışında bulundu.
Vali Salih Ayhan'ın kamu, kurum ve kuruluşları ile vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etmesinin ardından harekete geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "Bilgimiz Zihinlere, Kanımız Bedenlere Hayat Versin İstiyoruz" sloganıyla Türk Kızılayını yalnız bırakmadı.
Ayhan, Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ile Kızılay Sivas Şubesini ziyaret ederek, kan bağışında bulunan öğretmenlere ve Milli Eğitim İl Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'ya teşekkür etti.
Kan stoklarında ciddi manada azalma olduğunu vurgulayan Ayhan, "Salgın süresince kan bağışının çok anlamlı olacağını ifade ettik. Kamu kuruluşlarımız her zaman destek oluyor. Bu kapsamda, çağrımıza karşılık veren çok sayıda öğretmenimiz de Kızılaya gelerek kan bağışında bulundular. Sivas her zaman, her yerde öncü oluyor. Vatandaşlarımıza ve eğitim camiasına Kızılaya verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kan bağışının ülkemizin zor dönemde geçtiği salgınla mücadelede çok anlamlı olduğunun belirten Vali Ayhan, şunları kaydetti:
"Afetlerde ve buna benzer olaylarda kan stoklarımızın yeteri miktarda fazla olması gerekiyor. Stoklarımızın azalması risktir, bu riski el ele vererek bertaraf edelim. Bu sebeple, kurumlarımız, belli periyodlarla Kızılaya gelerek kan bağışında bulunmaya devam edecekler. Bu 2 aylık süreçteki kan bağışı eksikliğimizi tamamlayacağız. Tüm Sivas halkından ülkemizin yüz akı olan, dünyanın her köşesinde düşeni kaldıran, mazlumun yanında olan, sofralara bereketli kılan Kızılaya desteklerini bekliyorum."
Kan bağışı programına katılan Otyakmaz ise Sivasspor taraftarından Kızılaya kan bağışına destek vermelerini istedi.
Kızılay Sivas Şube Başkanı Mustafa Sarılar da Vali Salih Ayhan başta olmak üzere kamu, kurum ve kuruluşlarına verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Sivas’ta eğitim camiası kan bağışında bulundu

Kaynak: AA

Etiketler: Sivas, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Grup Yorum üyesi Gökçek’in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü Haber
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü
Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü Haber
Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi Haber
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi
Güney Kore’de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı Haber
Güney Kore'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı
Kolombiya’da koronavirüs salgını nedeniyle tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi Haber
Kolombiya'da koronavirüs salgını nedeniyle tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi
Koronadan ölen Ömer Döngeloğlu’nun vefat etmeden önce katıldığı son program yayınlandı Haber
Koronadan ölen Ömer Döngeloğlu'nun vefat etmeden önce katıldığı son program yayınlandı
’Denize gireceğim’ diyerek evden ayrılan doktor kayboldu Haber
"Denize gireceğim" diyerek evden ayrılan doktor kayboldu
Chiellini’den Felipe Melo’ya sert sözler: O çürük bir elma Haber
Chiellini'den Felipe Melo'ya sert sözler: O çürük bir elma
Haberler››Güncel››Sivas'ta eğitim camiası kan bağışında bulundu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

03:30: Brezilya'daki Maracana Stadı, Kovid-19 nedeniyle hastaneye dönüştürüldü - Haber 03:22: Libya ordusu, Trablus'un güneyinde Hafter milislerini hedef aldı - Haber 03:14: Meteorolojiden Doğu Anadolu'da 6 ilde "zirai don" uyarısı - Haber 03:12: Yunanistan, Kovid-19 nedeniyle askeri tatbikatları erteledi - Haber 03:08: Libya Başbakanı: "Hafter'in saldırıları bize karşılık vermekten başka çare bırakmıyor" - Haber 00:45: Ankara'da kısıtlamaya aldırış etmeden kargo aracıyla misafirliğe gittiler - Haber 00:23: Güney Kore'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı - Haberler 23:59: Mardin'de tepki çeken görüntü: Polis, site bahçesinde oynayan çocukları havaya ateş açıp kovaladı - Haber 22:59: Virüs dinlemediler! Belarus'ta Zafer Günü'nde halka açık tören düzenlendi - Haberler 10:32: CHP'ye yakın anketçi canlı yayında çileden çıktı: Bu adamlar orada oldukça parti 1 gram ilerlemez - Haberler