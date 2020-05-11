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Sivas'ta engellilerden farkındalık klibi

Sivas'ta engellilerden farkındalık klibiSİVAS'ta "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" nedeniyle farkındalık amacıyla video klip hazırlandı.

11.05.2020 18:40 | Son Güncelleme: 11.05.2020 18:42
Sivas'ta engellilerden farkındalık klibi
SİVAS'ta "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" nedeniyle farkındalık amacıyla video klip hazırlandı.
Engellilere destek olunması video klipte, çeşitli kuruluş ve dernek temsilcileri yer aldı. Görme engelli öğretmen Selman Deveci, "Hayata yüreğiyle bakan bir insan binlerce gözün göremediğini görür. Engelli olmak önemli değil, önemli olan duyarlı olmaktır" şeklinde mesaj verdi. Sivas Sağırlar Spor Kulübü Başkanı Mustafa Epik ise işaret dili yardımıyla asıl engelin zihinde olduğunu vurgulayarak, "Lütfen engelli insanlara destek olalım" ifadelerini kullandı.
Sivas Bedensel ve Zihinsel Engelliler Yardımlaşma Derneği Başkanı Halil Geçgil de "Engelli olmak organların eksik olması mıdır, yoksa şükrün, gayretin, azmin eksik olması mıdır. Sizce kim engelli" mesajını verdi. Klipte görev alan engelli bireyler ise insanlardan empati yapmalarını istedi. Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Recep Toparlı da engellilere her zaman destek olunması gerektiğini vurguladı.
Engelliler, klipte yeni tip koronavirüs nedeniyle vatandaşlara "evde kal" çağrısı da yaptı. Sivas’ta engellilerden farkındalık klibi

Kaynak: DHA

Etiketler: Engelliler Haftası, Sivas, Güncel, Haber

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