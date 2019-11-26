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Sivas'ta eski gelinlerini darbeden, bir kişiyi de yaralayan baba oğul tutuklandı

Sivas'ta eski gelinlerini darbeden, bir kişiyi de silah ve bıçakla yaralayan baba ile oğlu tutuklandı.

26.11.2019 13:00 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:00Sivas'ta eski gelinlerini darbeden, bir kişiyi de yaralayan baba oğul tutuklandı
Sivas'ta eski gelinlerini darbeden, bir kişiyi de silah ve bıçakla yaralayan baba ile oğlu tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Y.Ş. (53) oğlu C.C.Ş'yi de yanına alarak, cezaevinde bulunan kardeşi O.Ş'nin boşandığı eşi Z.Ş. (39) ile yaşayan yeğenlerini görmek için Huzur Mahallesi Özbelsan TOKİ'deki evine gitti.

Baba ve oğlu bu sırada evde S.K. (41) ile karşılaşınca aralarında arbede çıktı. Eski gelinleri Z.Ş'yi darbeden baba ve oğlu S.K'yi de tabanca ve bıçakla yaraladı.

Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin kaçtıkları araç plakasını tespit eden polisler, otomobilin İstasyon Caddesi'nde olduğunu belirledi.

Polis ekiplerince yakalanan Y.Ş. ve oğlu C.C.Ş. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis ekiplerinin şüphelileri yakalama anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Güncel

Kaynak: AA

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