Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Sivas'ta, Et ve Süt Kurumu önünde Ramazan kuyruğu

Sivas'ta, Et ve Süt Kurumu önünde Ramazan kuyruğuSİVAS'ta Ramazan ayının gelmesiyle birlikte kent sakinleri, Et ve Süt Kurumu Kombina Müdürlüğü satış mağazası önünde sosyal mesafeye uyarak kuyruk oluşturdu.

22.04.2020 14:35 | Son Güncelleme: 22.04.2020 14:41
Sivas 'ta, Et ve Süt Kurumu önünde Ramazan kuyruğu
SİVAS'ta Ramazan ayının gelmesiyle birlikte kent sakinleri, Et ve Süt Kurumu Kombina Müdürlüğü satış mağazası önünde sosyal mesafeye uyarak kuyruk oluşturdu.
Sularbaşı Mahallesi İmam Hatip Sokak'ta hizmet veren Et ve Süt Kurumu'nun Sivas'taki tek satış mağazası önünde Ramazan ayı nedeniyle kuyruklar oluşmaya başladı. Ucuza et almak isteyenler, sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde kuyruğa girdi. Sıraya giren vatadanşların koronavirüs tedbirleri kapsamında maske taktığı ve sosyal mesafeyi koruduğu görüldü. Kentteki yağmura rağmen kuyrukta bekleyenler sırasını terk etmedi. Kıymanın 34, kuşbaşı etin ise 37 liradan satıldığı mağaza, piyasaya göre fiyatlar 10 lira daha ucuz olduğu için yoğun ilgi görüyor.
Mağaza sorumlusu Cemil Çağlar, "Normalde de yoğunuz ama Ramazan ayınında verdiği bir yoğunluk var. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz, sosyal mesafeye uyuyorlar. En güvenilir et de bizde olduğu için sağlıkla alıp yiyebilirler" dedi.
Kuyrukta bekleyen vatandaşlar ise güvenilir ve uygun olduğu için Et ve Süt Kurumu'nu tercih ettiklerini belirterek, Ramazan ayına hazırlık yaptıklarını söylediler. Sivas’ta, Et ve Süt Kurumu önünde Ramazan kuyruğu

Kaynak: DHA

Etiketler: Et ve Süt Kurumu, Sivas, Güncel, Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Şeyma, Acun’un sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını sildi Haberler
Şeyma, Acun'un sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını sildi
İran’dan Trump’ın ’Vur emri’ tehdidine askeri kanattan jet yanıt geldi Haberler
İran'dan Trump'ın "Vur emri" tehdidine askeri kanattan jet yanıt geldi
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de! Haberler
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de!
Müge Anlı için ’Evli bir adamdan hamile’ diyen eski eşi çark etti Haberler
Müge Anlı için "Evli bir adamdan hamile" diyen eski eşi çark etti
Petrol fiyatlarının dibe vurmasının ardından benzin ve motorine dev indirim geldi Haberler
Petrol fiyatlarının dibe vurmasının ardından benzin ve motorine dev indirim geldi
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı Haberler
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Kim Jong hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Otoriteler tek bir ismi işaret ediyor Haberler
Kim Jong hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Otoriteler tek bir ismi işaret ediyor
Haberler ›› Güncel ››Sivas'ta, Et ve Süt Kurumu önünde Ramazan kuyruğu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:04: Almanya'da Kovid-19'dan ölen Türklerin sayısı 100'e çıktı - Haber 18:04: Din görevlilerinden sağlık çalışanlarına hediye - Haber 18:02: SUUDİ ARABİSTAN'DAN GETİRİLEN TÜRK VATANDAŞLARINI TAŞIYAN UÇAK, ERZURUM HAVALİMANI'NA İNDİ - Haber 18:02: Vatandaşın Türk bayrağı talebini Vali Sarıfakıoğulları karşıladı - Haber 18:00: Büyükşehir'den 23 Nisan'da gezici araçlarla mobil konser - Haber 17:16: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak - Haber 17:02: Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 16:56: Son Dakika: İran'dan Trump'ın "Vur emri" tehdidine yanıt: ABD, silahlı kuvvetlerini koronavirüsten kurtarmaya odaklansın - Haberler 16:45: Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti - Haber