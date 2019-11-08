Haberler » Güncel » Sivas'ta fabrika yangını (3) - Yangın kontrol altına alındı - Haber

Sivas'ta fabrika yangını (3) - Yangın kontrol altına alındı

Sivas'ta bir plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

08.11.2019 15:33 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:36
'ta bir plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale etti.
İş makineleri yardımıyla fabrikanın sac kısımları yıkıldı ve itfaiye ekipleri içeri girdi.
Yangında dumandan etkilenen fabrika çalışanı Mevlüde Aydın (47), Numune Hastanesine kaldırıldı, bir itfaiye erine ise olay yerinde bekletilen ambulansta müdahale edildi.
Sivas Belediyesi, bazı ilçeler ve çeşitli kamu kurumlarının itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.
Bir bölümünde tekstil ve geri dönüşüm malzemesi deposu da bulunan plastik fabrikasında, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Olay yerinde 2 ambulans hazır bekletiliyor.
"Arkadaşlarımız cansiparane çalıştı"
Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının tekstil malzemelerinin olduğu bölümde çıktığını söyledi.
OSB'deki şubelerinin yangına anında müdahale ettiğini, can kaybı olmamasının tek tesellileri olduğunu dile getiren Işık, "Şu an tamamen kontrol altına alındı. Çevre ilçelerden, üniversitemizden, hava alanından takviye istedik. Organize şekilde yangına müdahale ederek arkadaşlarımız cansiparane çalıştı, hepsine teşekkür ediyorum. Can kaybı olmaması tesellimiz. Cuma saati olması nedeniyle çalışanların bir bölümü fabrikada değildi." diye konuştu.
Işık, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini belirtti.
Sivas'ta fabrika yangını (3) - Yangın kontrol altına alındı

Sivas, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
20:32   Doç. Dr. Erbaş: "Bal anti mikroptur"
20:32   Bayraktar SİHA'ların nihai kabul anlaşması Ukrayna'yla imzalandı
20:30   Güney afrikalı denizciler, beyaz balinayla 'rugby' oynadı
20:30   KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay: "Kapalı Maraş'ın açılması politikamızı kararlılıkla...
20:29   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahir Ünal'ın kızının nikahına katıldı
19:45   MHP lideri Devlet Bahçeli: Hoca görünümlü hainler iblisin cani ajanlarıdır
19:42   Türk zırhlısına çıkmaya çalışırken düşüp ölen kişi terörist çıktı! Türkiye'ye atılan havanlarla poz vermiş
19:00   Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın 7. kattan atladığı anların görüntüsü ortaya çıktı
18:33   Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyorlar eyvallah edemeyiz
18:26   Bahis çetesine yapılan operasyonda 3 milyon liranın yakalanma anı kameralara yansıdı
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
20:20   Son Dakika: A Milli Takımımızın, İzlanda ve Andorra maçlarının kadrosu belli oldu!
8.11.2019 20:34:35