Haberler » Güncel » Sivas'ta FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık - Haber

Sivas'ta FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık

Sivas'ta kendilerini polis olarak tanıtıp, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle bir kişinin 12 burma bilezik, 3 altın kolye ve 1 altın kaplama saatini dolandıran 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

22.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:00Sivas'ta FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık
'ta kendilerini polis olarak tanıtıp, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle bir kişinin 12 burma bilezik, 3 altın kolye ve 1 altın kaplama saatini dolandıran 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan T.Ş'yi telefonla arayan ve kendilerini polis olarak tanıtan 4 şüpheli, müştekiye "Elinde FETÖ'nün altınlarının olduğunu öğrendik. Baban da şu anda emniyette ifade veriyor." dedi.
T.Ş, şüphelilerin yönlendirmesiyle evde bulunan altınları otomobilinin arka koltuğuna koyup, aracın kapısını açık bıraktı. Şüphelilerden biri, altın dolu poşeti aldıktan sonra diğer şüphelilerin içerisinde bulunduğu otomobile binerek uzaklaştı.
T.Ş'nin, dolandırıldığını anlayarak durumu polise bildirmesi üzerine, Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, plakası tespit edilen aracın Malatya istikametine gittiğini belirleyip, güzergahta bulunan ilçelerdeki güvenlik birimlerine verdi.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Malatya-Adıyaman kara yolundaki Sürgü Jandarma Karakol Komutanlığı önünde aracı durduran jandarma ekipleri, çalıntı otomobilde bulunan şüpheliler M.A, H.D, S.A, ve A.Ç'yi gözaltına aldı.
Araçta ve zanlıların üzerinde yapılan aramada 12 burma bilezik, 3 altın kolye ile 1 altın kaplama saat ele geçirildi.
Sivas'a getirilen 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden H.D, S.A. ve A.Ç. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.A. ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Polis, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:52 Kayınpederini göğsünden bıçaklayan cinayet zanlısı firari damat yakalandı
19:51 Spor kadınlar 'şiddete hayır' demek için futbol maçı yapacak
19:51 Adana iş yerinde çıkan yangında ayakkabılar kül oldu
19:50 Kadınlar 'şiddete hayır' demek için futbol maçı yapacak
19:50 "Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz"
18:39 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz
18:28 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız
17:51 Son dakika: Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
17:43 Son dakika: Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı
17:27 AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına cevap: Türkiye'nin gündeminde değildir
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:40 Parti sonrası objektiflere yakalanan Aleyna Tilki yırtık çoraplarıyla şaşırttı
22.11.2019 19:52:52