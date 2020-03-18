Sivas'ta FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli yakalandı
Sivas'ta kendilerini polis olarak tanıtıp Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
18.03.2020 10:52 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:52
Sivas 'ta kendilerini polis olarak tanıtıp Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kardeşler Mahallesi'nde yaşayan 66 yaşındaki İ.H. ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde ikamet eden 72 yaşındaki Ş.Y'yi telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan iki şüpheli, mağdurlara adlarının FETÖ'ye karıştığını söyledi.
Zanlıların söylediklerine inanan Ş.Y, 30 bin lira parasını, İ.H. ise 20 bin lira değerindeki altınlarını şüphelilere teslim etti.
Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan Ş.Y. ve İ.H, emniyete giderek şikayetçi oldu.
Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlıların bir apart evde kaldıklarını belirledi.
Ekipler düzenledikleri operasyonla R.K. ve İ.H'yi gözaltına aldı.
Zanlıların emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Kardeşler Mahallesi'nde yaşayan 66 yaşındaki İ.H. ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde ikamet eden 72 yaşındaki Ş.Y'yi telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan iki şüpheli, mağdurlara adlarının FETÖ'ye karıştığını söyledi.
Zanlıların söylediklerine inanan Ş.Y, 30 bin lira parasını, İ.H. ise 20 bin lira değerindeki altınlarını şüphelilere teslim etti.
Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan Ş.Y. ve İ.H, emniyete giderek şikayetçi oldu.
Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlıların bir apart evde kaldıklarını belirledi.
Ekipler düzenledikleri operasyonla R.K. ve İ.H'yi gözaltına aldı.
Zanlıların emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
Kaynak: AA
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