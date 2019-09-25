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Sivas'ta fetö operasyonu: 9 gözaltı

SİVAS'ta, 2011 yılında terör örgütü FETÖ/PDY tarafından polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularının sızdırılması soruşturması kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.

25.09.2019 10:36Sivas'ta fetö operasyonu: 9 gözaltı
SİVAS'ta, 2011 yılında terör örgütü FETÖ/PDY tarafından polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularının sızdırılması soruşturması kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık' suçlamalarıyla 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sivas'ın yanı sıra Erzurum, Adana, Samsun, Ankara, Tokat, Nevşehir, Niğde, Isparta ve Aksaray'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda İ.A., H.A., G.A., A.M., A.Ç., İ.Ş., Ş.Y., R.A. ve M.T. gözaltına alındı. Sivas'a getirilen 9 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.



Sivas, Güncel

Kaynak: DHA

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