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Sivas'ta FETÖ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Sivas merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 2 öğretmen ve 1 doktor gözaltına alındı.

05.02.2020 13:54 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:54Sivas'ta FETÖ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 2 öğretmen ve 1 doktor gözaltına alındı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan doktor F.U. ile öğretmenler I.K. ve R.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, doktor F.U'yu Yozgat'ta, öğretmen R.Ö'yü Sivas'ın Divriği ilçesinde ve sözleşmeli öğretmen I.K'yi Suşehri ilçesinde yakaladı.
Sivas'a getirilen şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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