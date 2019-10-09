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Sivas'ta fetö operasyonunda 4 gözaltı

Sivas'ta FETÖ operasyonunda 4 gözaltıSivas'ta, Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'nın (FETÖPDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 2'si kadın 4 şüpheli yakalandı.

09.10.2019 11:12
Sivas'ta FETÖ operasyonunda 4 gözaltı
Sivas'ta, Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'nın (FETÖPDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 2'si kadın 4 şüpheli yakalandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ByLock kullanıcısı oldukları ileri sürülen örgütün askeri mahrem imamlarının yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüpheliler H.E., M.Ç., M.S.G. ve Ş.S. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Sivas'ta fetö operasyonunda 4 gözaltı

Sivas, Güncel

Kaynak: DHA

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