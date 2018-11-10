Sivas'ta Fetö/pdy Operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Sivas
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde, örgütle iltisaklı dershane ve yurt çalışanı A.A. hakkında, ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince İstanbul
'da olduğu tespit edilen A.A, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Sivas'a getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Sivas
10 Kasım 2018 Cumartesi 13:12