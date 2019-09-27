Haberler » Güncel » Haber

Sivas'ta fetö şüphelisi 4 kişi serbest

SİVAS'ta, 2011'deki 'Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı' sorularının FETÖ/PDY tarafından sızdırılması soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü serbest bırakıldı.

27.09.2019 15:29Sivas'ta fetö şüphelisi 4 kişi serbest
SİVAS'ta, 2011'deki 'Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı' sorularının FETÖ/PDY tarafından sızdırılması soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü serbest bırakıldı. Dün de 5 şüpheli serbest bırakılmıştı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık' suçlamalarıyla 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sivas'ın yanı sıra Erzurum, Adana, Samsun, Ankara, Tokat, Nevşehir, Niğde, Isparta ve Aksaray'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda İ.A., H.A., G.A., A.M., A.Ç., İ.Ş., Ş.Y., R.A. ve M.T. gözaltına alındı. Dün adliyeye sevk edilen şüpheliler R.A., A.M., G.A., M.T. ve A.Ç., çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Gözaltındaki 4 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İ.A. ve H.A. yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İ.Ş. ve Ş.Y.D. ise adli kontrol hükümleri uygulanmaksızın serbest bırakıldı.



Cumhuriyet Başsavcılığı, Sivas, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:28 Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı
19:28 Sandıklı'da orman yangını
19:27 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Bu işin siyasetini yapmıyoruz"
19:26 Bakımını yaptığı kamyonun altında kalan kişi öldü
19:25 Spor milli tekvandocu, okul ve antrenmanlardan sonra kuaförde çalışıyor
19:25 Motosiklet üzerinde dans eden kadın maganda yakalandı
19:25 Diyarbakır'da deprem tatbikatı gerçeği aratmadı