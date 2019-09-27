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Sivas'ta fetö şüphelisi 4 kişi serbest
27.09.2019 15:59
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Kaynak: DHA
Deprem sonrası İstanbul Boğazı'nın kıyı kesimleri çamur tabakası ile kaplandı
Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem
31 Mart seçimleriyle ilgili başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi
Trump, Ruhani'nin açıklamalarına yanıt verdi
Ceren Damar Şenel cinayetinde sanıktan tepki çeken iddia: Ceren'le ilişkimiz vardı
İstanbul Valiliği, Ekrem İmamoğlu'nun deprem toplantısına çağrılmadığı haberlerini yalanladı
Müşterilerine 10 GB internet hediye eden Türk Telekom, Twitter'da yeniden trend oldu
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