16.06.2019 18:31
Haberler»Güncel » Haber

Sivas'ta garaj yangını

Sivas'ta garaj yangınıSİVAS'ta bir garajda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sivas'ta garaj yangını
SİVAS'ta bir garajda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 16.30 sıralarında Fatih Mahallesi Abdülhamit Caddesi üzerinde meydana geldi. Süleyman Polat'a ait garajda elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yarım saat süren çalışmayla yangını yakınlarında bulunan binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangın sonrası garajda maddi hasar meydana gelirken, inceleme başlatıldı.Sivas'ta garaj yangını
Kaynak: DHA
Fatih Mahallesi, İtfaiye, Sivas, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:41 "Sudan'da müzakerelerdeki sorun askeri sistemi dışlayan bir meclisin kurulmak istenmesi"
19:40 GÜNCELLEME - Sinop'ta motosiklet traktöre çarptı
19:40 Milas-Bodrum Havalimanı'nda özel jet pistten çıktı
19:39 Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesinin Çocuk Acil Bölümü karantinaya alındı
19:39 Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
19:38 Sınav stresini Girlevik Şelalesinde attılar
19:38 Sivas Emniyet Müdürlüğünden öğrencilere Çanakkale gezisi