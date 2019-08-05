Sivas'ta "Gardaşlık Festivali" başladı

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Gardaşlık Festivali" devam ediyor.
Gardaşlık Festivali'nin ilk gününde İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan yaz okullarında eğitim alan öğrenciler, spor
ve oyun dallarında hünerlerini sergiledi.
Buruciye Medresesi bahçesinde 150 öğrenci, halk oyunları, Türk Halk Müziği, wushu, cimnastik, karate ve akıl oyunlarında gösteriler gerçekleştirdi.
Öğrencilerin performansları vatandaşlardan alkış aldı.
Çocuklarının gösterilerini izleyen anne ve babaların heyecanlandığı gözlendi.