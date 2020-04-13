Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sivas'ta geçtiğimiz yaz tamamen kuruyan Bingöl gölü yeniden su tuttu

Sivas'ta geçtiğimiz yaz tamamen kuruyan Bingöl gölü yeniden su tuttu Köyün adını aldığı kayıp göl geri döndü Sivas'ta geçtiğimiz yaz tamamen kuruyan ve köyün adını aldığı Bingöl köyü, Bingöl gölü, yeniden su tutarak eski ihtişamına yeniden kavuştu.

13.04.2020 12:14 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:20
Sivas 'ta geçtiğimiz yaz tamamen kuruyan Bingöl gölü yeniden su tuttu
Köyün adını aldığı kayıp göl geri döndü
SİVAS - Sivas'ta geçtiğimiz yaz tamamen kuruyan ve köyün adını aldığı Bingöl köyü, Bingöl gölü, yeniden su tutarak eski ihtişamına yeniden kavuştu.
Sivas Merkeze uzaklığı 12 kilometre olan Bingöl köyünde bulunan ve geçtiğimiz yaz aylarında kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan Bingöl gölü yeniden su tuttu. Bu yıl yoğun kar yağış Sivas'ta eriyen kar suları ile beslenen yer altı suları, zeminden kaynayan gölü doldurdu. Geçtiğimiz yıl çöle dönen göl eski görüntüsüne kavuştu. Normalden fazla su toplayan gölde enerji nakil hatları sular altında kaldı. Göçmen kuşların uğrak yeri olan ve yaklaşık 575 dönümlük göl havadan da görüntülendi.

İlk defa böyle doldu
Köy sakini Fikri Çiçek, ilk kez bu kadar yoğun bir şekilde su tuttuğunu belirtip, "Bu sene kışın ve yağmurların bol gitmesinden dolayı göl doldu. Yazın tamamen kurumuştu. Kuruma sebebi de, bu gölün bir geliri olmadığı için tamamıyla kar ve yağmur suları ile dolar. Yazın eğer kurak geçerse tamamıyla buharlaşır uçar gider. Ama bu göle devlet büyüklerimiz tarafından bir gelir olursa, bir dere yatağını bağlarlarsa bu göl devamlı bu şekilde, böyle kalır. Göçmen kuşlarımız da yaz kış burada kalır" dedi. Sivas’ta geçtiğimiz yaz tamamen kuruyan Bingöl gölü yeniden su tuttu

Kaynak: İHA

Etiketler: Bingöl, Sivas, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü Haberler
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar’dan ’Biraz edep’ diyen takipçisine tepki Haberler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı Haberler
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Haberler ›› genel ››Sivas'ta geçtiğimiz yaz tamamen kuruyan Bingöl gölü yeniden su tuttu - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

13:40: Çin, koronavirüs salgınının nasıl başladığına dair akademik araştırmalar üzerinde 'denetimi... - Haberler 13:35: Aydemir: 'Erzurum için çok anlamlı oldu' - Haberler 13:30: Kayınvalidesini tüfekle başında vurdu - Haberler 13:28: Bulgaristan'da korkutan ayin: Yüzlerce kişi aynı tastan kutsanmış su içti - Haberler 13:28: Koronaya yakalanan Haydar Baş yoğun bakıma alındı! Yaşadığı mahalle de karantina altında - Haberler 13:14: Son dakika: 5 açık cezaevinde 17 hükümlüye koronavirüs teşhisi konuldu, 3 mahkum hayatını kaybetti 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı