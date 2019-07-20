Haberler» Güncel» Haber

Sivas'ta geleneksel bisiklet turu

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, yaz okulu kapsamında bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve çevre bilinci oluşturulması için "4. Bisiklet Turu" yapıldı.

20.07.2019 09:51 Sivas
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, yaz okulu kapsamında bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve çevre bilinci oluşturulması için "4. Bisiklet Turu" yapıldı.
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Kalkan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ertan Aydemir, Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Tuğrul Ayana, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Sağlıklı yaşam ve çevre bilinci oluşturmak için yaz okulu kapsamında birçok sportif faaliyetler yaptıklarını belirten Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, "Gençlerimize çevreyi koruma alışkanlığı kazandırmak amacıyla bugün bisiklet turu düzenledik. Buradaki amacımız ilçede bir farkındalık oluşturmak, çocuklarımızı hem akademik hem sosyal ve kültürel anlamda yetiştirmek." dedi.
Kaynak: AA
Şarkışla, Sivas, Güncel

Son Dakika Haberleri
10:54   Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü
10:54   İçişleri Bakanlığı: İlk 6,5 ayda PKK'ya ait 859 sığınak, barınak, mağara imha edildi
10:53   Bu köpekler Mehmetçiğin en büyük yardımcısı
10:52   Bıçakladıktan sonra kurtarmaya çalışan kardeşinden şikâyetçi olmadı
10:52   ZONGULDAK PROF. DR. NURAY ATASOY DİZİLERDEKİ ŞİDDET OKULLARDAKİ AKRAN ŞİDDETİNİ ARTTIRIYOR
10:52   İSTANBUL- ESENYURT'TA KADINLARIN İLGİNÇ HIRSIZLIK YÖNTEMİ
10:52   SPOR Konyaspor, Bolu kampındaki hazırlıklarını tamamladı