Sivas'ta Gerçeğini Aratmayan Deprem Tatbikatı

Kaynak: İHA

Sivas'ta İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından lisede düzenlenen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle Sivas'ta Şehit Furkan Peker Anadolu Lisesi'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği depreme okulda yakalanan öğrenciler tahliye edildi. AFAD ekipleri tarafından gerçekleştirilen tatbikat Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, UMKE ve 112 sağlık ekipleri de destek verdi. Depremde yaralanan öğrenciler makaralı sistem ve görevlilerin sırtında binadan tahliye edildi.Tatbikat sonrası konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan," Deprem Haftası münasebetiyle kurumlarımızın kapasitelerini ve eksikliklerini görebilmek okullarımızda bu bilinci oluşturabilmek açısından güzel bir tatbikat yapıldı. Türkiye deprem kuşağı üzerinde olan ülkelerden birisi özellikle ilimizde Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın geçtiği Koyulhisar var. Dolayısıyla her türlü afete hazır olması gerekmektedir. Kurumlarımızın ciddi manada hazırlıklar yapmaktadırlar. Çok acı tecrübelerimiz var. Ders alıyoruz ama çok kısa zamanda bunu unutuyoruz." dedi.AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci ise,"Türkiye özellikle Avrasya plakası ve Arap yarım adasından kaynaklı olarak Anadolu coğrafyasının maruz kalmış olduğu jeolojik hareketler sonucun Avrupa'nın en çok deprem riski taşıyan ülkesi konumundayız. Bu nedenle toplumun her kesimini ilgilendiren doğal afet gerçeğini zaman zaman hatırlatmak yapılması gereken doğru şeyleri teorik ve pratik olarak yerine getirmek için toplumda temel bir bilinç oturtmak hayati önemi sahiptir. Bugün okulumuzda afet ve acil durumlarda güvenli tahliye nasıl yapılır bununla ilgili olarak örnek bir tatbikat gerçekleştireceğiz." diye konuştu.Tatbikatta itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürme yöntemleri de öğrencilere uygulamalı olarak anlatıldı. - SİVAS