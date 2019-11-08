Haberler » Güncel » Sivas'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın (1)

Sivas'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın (1)

Sivas'ta Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

08.11.2019 13:44 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:44 Sivas'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın (1)

 

'ta Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Saat 12.30 sıralarında, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik geri dönüşüm fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı.

Yangını gören çevredekiler itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-Söndürme çalışmaları

Haber: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, -



Organize Sanayi Bölgesi, Sivas, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:52   Seydişehir'de yayla çileğinin son hasatına başlandı
14:52   Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşıyla görüştü
14:52   Rabia Naz'ın ölümünün araştırılması ile ilgili komisyon üyeleri Eynesil'de
14:50   Bozkurt'tan Çalışkan'a hayırlı olsun ziyareti
14:50   Öğrenciler lösemili çocuklar için yürüdü
14:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyareti öncesi Cumartesi günü Rus lider Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek
14:17   ABD ziyareti öncesi Trump'la konuşan Erdoğan: İyi hazırlık yapıp gideceğiz
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
13:56   Metropoll'den yeni anket: 'Erdoğan'ı beğeniyorum' diyenlerin oranı yüzde 54.4
13:31   Erdoğan'a yakın isim Metin Külünk, "Dikkat" deyip duyurdu: İran'dan büyük göç geliyor
11:06   Son dakika: Otizmli çocukların yuhalanmasıyla gündeme gelen okulda müdür açığa alındı
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
09:46   Son dakika: Bakan Pakdemirli: Üreticilere 284 milyon lira destek sağlanacak
11:04   Son dakika: Bakan Pekcan: İhracatçılarımıza yıl sonuna kadar 3,7 milyar lira destek vermeyi öngörüyoruz
8.11.2019 14:52:50