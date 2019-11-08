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Sivas'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın

Sivas'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın (1)Sivas'ta Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

08.11.2019 16:31 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:37
'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın (1)
Sivas'ta Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.
Saat 12.30 sıralarında, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik geri dönüşüm fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı.
Yangını gören çevredekiler itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.
Sivas'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın

Organize Sanayi Bölgesi, Sivas, Güncel

Kaynak: DHA


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