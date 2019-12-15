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Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesi

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesi ile 1'i çocuk 19 kişi hastaneye kaldırıldı.

15.12.2019 21:00 | Son Güncelleme: 15.12.2019 21:00Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesi
'ın ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesi ile 1'i çocuk 19 kişi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Yiğitler köyünde yaşandı. Bir evde katıldıkları mevlit programından sonra evlerine dönen biri çocuk 19 kişi mide bulantısı ve kusma şikayeti ile Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 kişi Sivas'a sevk edildi. Yoğunluk nedeni ile izinli personel hastaneye çağrıldı. Hastaların yedikleri yemekten etkilenmiş olabileceği düşünülüyor. Rahatsızlıkların kesin nedeninin tespit edilebilmesi için inceleme başlatıldı.
(İHA)

Yıldızeli, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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